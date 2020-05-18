Стали известны лауреаты V Публицистической премии «ЛибМиссия»

Премия присуждается за самые достойные книги и публикации о текущем общественно— политическом процессе, изданные в течение прошлого года. В номинации «Аналитика» лауреатами стали Александра Архипова и Анна Кирзюк. Жюри отметило первой премией журналистку Эллу Паниях в номинации «Публицистика». В каждой номинации по традиции в итоге открытого голосования жюри присуждает авторам специальный приз, в этом году он вручается Дмитрию Орешкину в номинации «Аналитика» за одну из самых ярких книг минувшего года, в которой сочетается гармонично гражданский пафос и научная точность. Ивану Микиртумову за серию статей в Republic и «Ведомостях», сочетающую поиск смысла и логики в современной российской политике и культуре средствами политической фиксации, присужден также спецприз.

Лауреаты премии и обладатели спецпризов получат денежные вознаграждения 250 и 50 тысяч рублей, соответственно. Церемония награждения лауреатов состоится в Москве 10 сентября 2020 года.