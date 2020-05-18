Арестованному экс-главе Серпуховского района Подмосковья отказали в операции по удалению грыжи

Арестованному экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну отказали в операции по удалению грыжи, которая появилась после голодовки. Об этом сообщила интернет-изданию «МБХ медиа» адвокат Алла Кульбаева. По ее словам, им пояснили, что не срочные операции и в период пандемии коронавируса не выполняются. Она добавила, что Шестуна только после четвертого заявления проверили на COVID-19. Тест показал отрицательный результат. Ранее правозащитники просили отпустить его под домашний арест из-за эпидемии, однако суд продлил заключение под стражей до 23 июня. Александра Шестуна арестовали в июне 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он не признает и считает дело политически мотивированным.
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