В Минздраве сообщили, что медики, работающие с больными коронавирусом, получат обещанные доплаты в ближайшие сутки

На то, что анонсированные надбавки либо не выплачиваются, либо оказываются гораздо меньше жаловались врачи по всей стране.

Все стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом, скорее всего, будут доначислены и выплачены до завтра, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова в эфире одного из федеральных телеканалов. Денег, по ее словам, должно хватить и на май. !20 тысяч человек надбавки уже получили. На перечисление страховой выплаты тем, кто заразился на работе, также дали один день. Семенова также рассказала, что обращения от медиков Минздрав переслыает в регионы, на ответ дается двое суток. Отмечу, что обратить внимание властей на то, что обещанные доплаты не начисляются, медики по всей стране пытались некоторые время – записывали видеообращения, привлекали СМИ, но разбираться прокуратура и следственные органы стали только после того, как тему подняли в Кремле. В разных регионах ведомства отчитываются о проведении проверок, выявлении нарушений и внесении представлений. В Москве ранее заявляли, что выделенные в соответствии с указом средства уже давно направлены в регионы.



Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня назвал злоупотреблением расчет надбавок, исходя из длительности времени контакта медика с больными коронавирусом. В документ внесли необходимые уточнения.