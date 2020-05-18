В столичной мэрии возложили вину за утечку личных данных нарушителей режима изоляции на самих оштрафованных

В открытый доступ информация могла попасть в результате выкладывания в интернете скриншотов постановлений. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что паспортные данные нарушителей самоизоляции оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов. Как передает издание, наличие сведений в открытом доступе подтвердили компании, которые занимаются исследованиями в области кибербезопасности. В прокуратуре Москвы начали проверку этих сообщений.