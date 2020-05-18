Трех пингвинов из зоопарка Канзас-Сити, закрытого на карантин, отвели на экскурсию в местный Музей искусств

Пингвины ознакомились с экспозицией, и, судя по реакции, картины Караваджо понравились им больше, чем картины Клода Моне. Владелец зоопарка рассказал, что животные очень скучают на карантине из-за отсутствия посетителей, поэтому сотрудники решили их как-то развлечь.