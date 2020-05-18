Вице-президент Ассоциации туроператоров России: Россияне этим летом могут отдохнуть на курортах страны

Россияне этим летом могут отдохнуть на курортах страны, сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Ассоциация туроператоров России предложила Ростуризму ряд мер по поддержке отрасли во время действия ограничений. В частности, предлагается отменить налог на имущество, а также платежи по аренде земли для санаториев и гостиниц до конца года и установить 50% скидку на 2021 год. Среди других мер – снижение социальных отчислений с 30 до 15%, расширение программы грантов на выплату зарплаты.