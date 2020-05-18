США помогут России с аппаратами искусственного дыхания для тяжелых больных коронавирусом

Полтора месяца назад медоборудование в наиболее пострадавшие из-за эпидемии американские штаты отправляла Россия.

Вопрос поставок аппаратов ИВЛ из США в Россию сейчас прорабатывается, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Он напомнил, что ранее Москва встретила с признательностью предложение американского президента Дональда Трампа поделиться медоборудованием, когда в США будет налажено его производство. В то же время глава Госдепартамента Майк Помпео сообщил, что аппараты уже в пути. Сайт радиостанции «Голос Америки» со ссылкой на правительственные документы сообщал, что, начиная с этой недели, в Россию будет отправлено 200 аппаратов. Причем расходы на себя взяла американская сторона. В начале апреля почти в этой же роли выступила Россия, направив в США самолет с масками, респираторами и 45 аппаратами искусственной вентиляции легких. Обе стороны называли это «гуманитарной помощью». Позже выяснилось, что Москва выставила счет на 660 тысяч долларов. Как сообщали американские СМИ, поначалу оборудование не могли использовать, из-за того, что оно рассчитано на 220 вольт, его хранили как резерв. А позже, когда в двух российских больницах, предположительно, из-за этих аппаратов ИВЛ возникли пожары, штаты и вовсе от них отказались. При этом сегодня замминитсра Рябков сказал, что американская сторона использует приборы для лечения больных.

США лидируют по количеству заболевших коронавирусом — в стране зафиксировано более полутора миллионов инфицированных. Россия на втором месте – здесь официально подтверждено почти 300 тысяч случаев.