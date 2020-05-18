На ассамблее ВОЗ сегодня рассматривается резолюция о независимом расследовании распространения коронавируса

На ассамблее Всемирной организации здравоохранения сегодня рассматривается резолюция о независимом расследовании распространения коронавируса. Призыв дать оценку ходу пандемии уже поддержал гендиректор ВОЗ.

Пока резолюция, которую предложили Австралия и страны Евросоюза, не вынесена на голосование. Ожидается, что это произойдет во вторник. Как писала ранее британская газета Guardian, ее готовы поддержать более 120 стран, среди которых государства Африки, а также Великобритания, Канада, Япония, Турция, Бразилия и Россия.

Впрочем, не исключено, что позиция Москвы будет в той или иной степени отличаться. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утверждает, что Россия выступает против расследований и, по ее словам, «голословных обвинений» в отношении Китая в связи с распространением коронавируса. Как передает агентство «Интерфакс», парламентарий считает, что виновных начали искать после того, как в некоторых странах ситуация пошла по негативному сценарию.

Между тем в самом проекте резолюции с требованием беспристрастного расследования действий по борьбе с коронавирусом, как пишет британская пресса, Китай не упоминается вовсе, как и город Ухань, откуда как считается, началось распространение болезни. Вместе с тем председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что страна поддержит расследование – но только после полной победы над вирусом. Ряд экспертов, впрочем, полагают, что Пекин негативно относится к инициативе, и связывают с этим приостановку импорта говядины из Австралии, которая инициировала обсуждение.

Ряд западных стран и, в том числе США, ранее выдвигали претензии к Китаю и ВОЗ, полагая, что они намерено преуменьшали масштабы эпидемии коронавируса.