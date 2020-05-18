Суд в Нидерландах наложил арест на два российских водочных бренда – «Столичная» и «Московская»

Это связано с делом ЮКОСа, который намерен взыскать с России десятки миллиардов долларов.

Еще в феврале Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить по иску бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС 50 миллиардов долларов. Россия это решение обжаловала. После учета накопившихся процентов сумма выросла до 57 миллиардов. Как напоминает Forbes, Франция и Бельгия начали арестовывать российские активы за границей, однако Россия добилась отмены решения третейского суда в окружном суде Гааги. Новый раунд судебных разбирательств по иску бывших акционеров ЮКОСа к России начался после того, как они обратились в Апелляционный суд Гааги.

Торговые марки были переданы бывшим акционерам ЮКОСа как раз в рамках взыскания с России этой суммы, отмечает Reuters. Истцы получили права на бренды водки «Столичная» и «Московская» в юрисдикции Нидерландов, сообщил их представитель. Российские власти были уведомлены о решении голландского суда на прошлой неделе. Как напоминает Forbes, российские водочные бренды стали целью акционеров ЮКОСа из-за того, что Россия сама доказала в суде государственную принадлежность торговых марок. В январе Россия одержала победу в борьбе за «Столичную» и «Московскую» с миллиардером Юрием Шефлером. Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренды принадлежат не его группе, а российскому государству. Бренды могут быть проданы на публичном аукционе в сентябре.

Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», которому принадлежат права на бренды российской водки, считает их арест на территории Бенилюкса неправомерным, заявил РБК его представитель. Предприятие намерено обжаловать это решение.

Возобновленное в Нидерландах дело ЮКОСа может затянуться, и предположить, чем завершиться эта история, сказать трудно. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава совета фонда защиты прав человека Гарри Каспаров. «Предположить, чем завершится эта история, сказать трудно. Ничего подобного еще не было. Сейчас все перешло в Верховный суд Нидерландов. Если верить статистике голландского судопроизводства, вероятность того, что Верховный суд пересмотрит решение апелляционного комитета, минимальна. Это дело затянет еще на 1-1,5 года. Суды вообще быстрыми не бывают, особенно в условиях пандемии коронавируса. Ну, а дальше, если это решение остается в силе, вопрос — как эту компенсацию получить. Ясно, что Россия будет игнорировать это решение», — сказал он. По мнению Каспарова, интересно будет посмотреть, как западные правительства будут реагировать на запрос от бывших владельцев ЮКОСа на конфискацию российского имущества.