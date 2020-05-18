Более четырёхсот человек заразилось коронавирусом в петербургском психоневрологическом интернате

Перед выходными Смольный отчитался о похожих цифрах но в целом по городу.



Первые заболевшие принесли коронавирус в интернат номер 10 на улице Коллонтай из других медицинских учреждений. Об этом сообщает петербургский комитет по соцполитике. Всего же в здании, которое используется как обсерватор для зараженных, с начала пандемии зафиксировано 411 случаев заболевания коронавирусом. Как минимум 56 из них — это персонал интерната. На данный момент вылечилось 13 пациентов и 20 сотрудников. По словам представителя фонда «Перспективы» Светланы Мамоновой, перед выходными туда на одно из отделений смогли прийти волонтёры, которые помогают пациентам. При этом она добавила, что практически в каждом психоневрологическом интернате города есть, примерно, по десять заболевших коронавирусом. Ранее представители НКО и общественный деятель Нюта Федермессер обращали внимание властей, что из-за условий проживания в этих медицинских учреждениях риск массового заболевания среди пациентов очень велик.



Напомним, что в Петербурге на сегодняшний день коронавирусную инфекцию нашли более чем у десяти тысяч человек. Умерло от неё 90, вылечилось более двух тысяч.