Минобороны отправило в Северо-Енисейский район Красноярского края военных, медиков и спецтехнику из-за коронавируса

Минобороны отправило в Северо-Енисейский район Красноярского края военных, медиков и спецтехнику из-за вспышки коронавируса на крупнейшем золотодобывающем предприятии страны — Олимпиадинском комбинате. Заболевание там выявлено более чем у 800-ти человек.

Вспышку коронавируса на предприятии выявили в начале мая. По информации ТАСС, на сегодня COVID-19 диагностировали у 866 рабочих Горно-Обогатительного Комбината. Вахтовый поселок Еруда закрыли на карантин. По поручению губернатора Александра Усса там развернули полевой госпиталь на 420 мест. Вертолет уже доставил на север Красноярского края медоборудование и около 70-ти врачей . В местном минздраве считают, что главной задачей на сегодняшний день является отделение заразившихся работников от здоровых.

К операции подключилось и Минобороны. 20 самолетов с военными и техникой прибыли с подмосковных аэродромов Кубинка и Чкаловский. Также из Алтайского края и Кемеровской области к месту вспышки коронавируса отправили поездом мобильный госпиталь и подразделения обеспечения.



Сейчас на территорию вахтового поселка запрещен выезд и въезд, перемещения по нему ограничены, определена карантинная зона. При этом сам Горно-Обогатительный комбинат продолжает работу.