Мишустин: Все вопросы с дополнительными выплатами медикам должны быть решены к завтрашнему дню

Все вопросы с дополнительными выплатами медикам должны быть решены к завтрашнему дню, — заявил премьер-министр Мишустин. Он попросил профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам президенту. При начислении медикам были допущены злоупотребления, — признал Мишустин. Мишустин также сообщил, что правительство утвердило временное положение, которое позволит оперативно назначать страховые выплаты заболевшим медицинским работникам. Каждый получат почти 70 тысяч рублей единовременно. Это положение будет действовать до конца года.

Тем временем, медики требуют от президента выплатить им обещанные деньги. В Краснодарском крае ничего не получили бригады Скорой помощи.

В Перми стимулирующие выплаты получила только часть работников Скорой помощи. Генеральная прокуратура обнаружила в 12 регионах нарушения с выплатами медикам. Проверки организованы во всех субъектах, — сообщается на сайте ведомства.

В Подмосковье выплаты медикам будет контролировать специальная комиссия, — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Тем временем в Подмосковье коронавирусной инфекцией заразились почти две тысячи медиков, — об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить медиков гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку средств защиты. Отметим, что в минувший четверг медики устроили сход в Гудермесе, однако через два дня отказались от претензий и принесли свои извинения.