Дагестану будет оказана дополнительная помощь в борьбе с коронавирусом

Президент Путин, в частности, поручил Министерству обороны начать строительство медицинского центра в республике, а Минздраву помочь, в том числе, тест-системами, лекарствами и оборудованием. По мнению Путина, тяжелая ситуация с коронавирусом в Дагестане объясняется тем, что люди пытаются заниматься самолечением и поздно обращаются к врачам. Путин также выразил мнение, что праздник Ураза Байрам мусульманам следует отметить дома.

Наиболее сложной ситуация с короанвирусом в горных аулах, где нет возможности для гоСпитализации больных и не хватает врачей, — сказал муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев.

Дагестан оказался не готов к эпидемии коронавируса. Распространению инфекции способствует бедственное положение системы здравоохранения, а в отдельных случаях — местные традиции и пренебрежение к требованиям самоизоляции.

Коронавирус в Дагестане официально выявили еще в конце марта. Издание «Медуза» рассказывает, как в те дни в одном из селений в соответствии с обычаями на свадьбе гуляли несколько сотен человек. Стариков и детей просили не приходить. При входе в банкетный зал каждого опрыскивали раствором хлоргексидина и измеряли температуру бесконтактным термометром. У одного из гостей, который после улетал в Калининград и почувствовал себя плохо в аэропорту, вскоре обнаружили коронавирус. В селе уже через несколько дней ввели пропускной режим.

Дагестанская система здравоохранения не справляется с возросшей нагрузкой. Пациенты и врачи, часто на условиях анонимности, жалуются на нехватку коек для пациентов, медикаментов и средств защиты для медиков. Тренинга для специалистов, работающих с COVID19 не было, из защиты — бахилы, штаны и халаты из марли, говорит врач из Дербента в интервью «Медузе». Расходные материалы приходится покупать за свой счет.

Распространению инфекции способствует легкомысленное отношение к коронавирусу самих жителей. На улицах Махачкалы многолюдней, чем обычно. На побережье выходят спортсмены и горожане. Маршрутки вечером переполнены.

Тревожная ситуация во многих районах. Глава дагестанских огней сегодня признался рассказал, что одним из первых в городе заразился коронавирусной инфекцией, но продолжал посещать больницу, строительные объекты и встречаться с разными людьми. Об этом сообщает сайт газеты «Черновик».

Сделать снимок КТ сразу невозможно. Очередь на несколько дней, жалуются жители Хасавюрта изданию «Медиазона». Скорая помощь приезжает со значительной задержкой.



Власти Дагестана не скрывают реальную ситуацию с распространением коронавируса в регионе и предоставляют всю информацию о количестве смертей, — утверждает глава республики Владимир Васильев. Он поблагодарил жителей республики за соблюдение режима самоизоляции.

Коллективные молитвы в Ураза Байрам в российских мечетях не состоятся из-за пандемии коронавируса, — рассказали ТАСС в Духовном управлении мусульман России. Ранее были приостановлены пятничные молитвы в московских мечетях. Кроме того, ограничено количество участников погребальных обрядов и приостановлено проведение бракосочетаний.

Поведение мусульманского духовенства, в том числе и в Дагестане, заслуживает уважения, — считает политолог Дмитрий Орешкин.