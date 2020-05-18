Синоптики прогнозируют этим вечером в столичном регионе сильный ветер с порывами до 25 м/с

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. В МЧС порекомендовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. А автомобилистам – под ними не парковаться.

Между тем, из некоторых районах Москвы, в том числе в центре, уже появляются сообщения о поваленных деревьях.