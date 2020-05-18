Мундеп Виктор Котов подал иск к МГД из-за штрафов через приложение «Социальный мониторинг» нарушителям режима изоляции

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал иск к Мосгордуме из-за штрафов через приложение «Социальный мониторинг» нарушителям режима изоляции. Истец обращает внимание на то, что штрафы выписывают автоматически в случае несоблюдения правил установки и использования приложения. В то время как российские законы предписывают, чтобы по факту совершения административного правонарушения составлялся протокол, а лицо, привлекаемое к ответственности, должно быть уведомлено о дате, месте и времени рассмотрения дела.
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