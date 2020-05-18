Президент Владимир Путин поручил федеральным ведомствам оказать дополнительную помощь Дагестану для борьбы с коронавирусом. Минздрав должен подготовить план «по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации» и помочь, в том числе с тест-системами, лекарством и оборудованием. МЧС должен начать масштабную санитарную обработку общественных мест, а Минобороны — развернуть строительство медицинского центра в республике. Путин также призвал мусульман отметить дома праздник Ураза-Байрам.



Ситуация с коронавирусом в Дагенстане одна из худших среди всех российских регионов. Официально в республике зафиксировано около 3,5 тысяч случаев COVID-19, умерли 29 человек. По данным министра здравоохранения республики, с начала эпидемии еще почти 700 человек умерли от внебольничной пневмонии, а общее число заболевших COVID-19 и пневмонией превышает 13 тысяч.