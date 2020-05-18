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17:05, 18 мая 2020

Строители столичного парка развлечений «Остров мечты» жалуются на невыплату зарплат

Деньги за свою работу не получили около 700 человек.

Со строителями «российского Диснейленда», как парк называют в СМИ, не расплатились за два месяца работы, рассказал изданию «МБХ медиа» юрист Дауд Плиев, который представляет интересы работников. Каждой бригаде, в них по несколько десятков человек, должны более миллиона рублей, но, как отмечает юрист, из-за карантина «Остров мечты» не работает, людей «кормят обещаниями», дату выплаты все время переносят, а ответственность перекладывают друг на друга. Руководство парка утверждает, что со всеми подрядчиками рассчитались, эти организации в свою очередь уверяют, что деньги они не получали, поэтому не могут заплатить строителям. Администрация «Острова мечты» опубликовала в соцсетях заявление, в котором подчеркивается, что оплаты подрядчикам осуществляются в срок, а за выплаты зарплат их сотрудникам, парк ответственности не несет.

Ранее на то, что «Остров мечты» не платит зарплаты с февраля, жаловались сотрудники организации, занимавшейся интернет-маркетингом для парка.

Крупнейший в Европе всесезонный парк развлечений «Остров мечты» открыли в конце февраля. На его создание ушло около полутора миллиардов долларов.



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