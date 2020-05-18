Сотрудники «Скорой» Новосокольнического района Псковской области жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты

Сотрудники «Скорой помощи» Новосокольнического района Псковской области жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты. По их словам, у них осталось всего пять респираторов на всю станцию. Маски тоже приходится экономить, спецодежда изношена – фельдшерам приходится покупать униформу на свои деньги, — сообщает сайт «Север. Реалии» со ссылкой на сотрудников Скорой.

Кроме того, они отмечают, что в самом здании холодно, течет крыша, нет горячей воды и интернета. В областном Министерстве здравоохранения пока ситуацию не комментируют.