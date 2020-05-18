Общежитие Лесотехнического университета в Петербурге закрыли на карантин

Студентов изолировали от внешнего мира на две недели.

В изоляции находится около ста человек, которые живут в здании на Новороссийской улице. По информации пресс-службы университета, коронавирус нового типа подтвердили у двух аспирантов и студента. Все они граждане Вьетнама. У них легкая форма инфекции, их поселили в одной комнате. У всех остальных студентов взяли анализы, в общежитии организовали медицинский пост. Покинуть здание его обитатели не смогут в ближайшие две недели. Это не первый случай в Петербурге, когда общежитие ВУЗа превращают в обсерватор. Ранее на на карантин закрывали общежитие Университета путей сообщения, Первого меда, колледжа при Политехническом университете, Института кино и телевидения и медуниверситета имени Мечникова. В Министерстве науки и высшего образования не раз говорили, что не будут закрывать на карантин все общежития. По словам министра Валерия Фалькова, основной опасный момент — лекционные аудитории, устранили. Кроме того, рекомендовали студентам, которые могут это сделать, уехать домой и наладить связь с преподавателями через электронные вузовские системы.



В Петербурге на карантине находятся почти 4 тысячи человек.