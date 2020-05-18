Премьер Михаил Мишустин снова дал один день на решение проблемы с выплатами российским врачам. Замечания, высказанные президентом, надо устранить до 19 мая.

Напомним, — ранее Владимир Путин потребовал выделить деньги медикам до конца прошлой недели.

При начислении доплат были допущены злоупотребления, — заявил на совещании Михаил Мишустин. Мишустин потребовал от профильных вице-премьеров и министров в дальнейшем, при подготовке документов по выполнению поручений президента, использовать такие формулировки, которые исключают возможность двойного толкования на местах.