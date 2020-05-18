Французский актер, сценарист и режиссер Мишель Пикколи скончался в возрасте 95 лет

Он умер от инсульта еще 12 мая, но семья подтвердила это лишь сейчас, сообщает газета Le Figaro. Всего Пикколи снялся более чем в 200 фильмах. Наибольшую известность ему принесла роль в картине Жана-Люка Годара «Презрение». Среди наиболее известных лент с его участием — «Скромное обаяние буржуазии», «Корпорация «Святые моторы»», «Дневная красавица», «Призрак свободы», «Дурная кровь». В 1980 году он получил награду Каннского кинофестиваля за картину «Прыжок в пустоту». Артист также был лауреатом Берлинского и Венецианского кинофестивалей и премии «Сезар».
Самое обсуждаемое
СовФед: РФ выступит против проведения расследования в отношении Китая и Всемирной организации здравоохранения В Совете Федерации вступились за ВОЗ. Как заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, «сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством…
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…