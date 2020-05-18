Французский актер, сценарист и режиссер Мишель Пикколи скончался в возрасте 95 лет

Он умер от инсульта еще 12 мая, но семья подтвердила это лишь сейчас, сообщает газета Le Figaro. Всего Пикколи снялся более чем в 200 фильмах. Наибольшую известность ему принесла роль в картине Жана-Люка Годара «Презрение». Среди наиболее известных лент с его участием — «Скромное обаяние буржуазии», «Корпорация «Святые моторы»», «Дневная красавица», «Призрак свободы», «Дурная кровь». В 1980 году он получил награду Каннского кинофестиваля за картину «Прыжок в пустоту». Артист также был лауреатом Берлинского и Венецианского кинофестивалей и премии «Сезар».