Почти 700 строителей парка развлечений «Остров мечты» в Москве пожаловались на невыдачу зарплаты за два месяца

Об этом сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» юрист Дауд Плиев, представляющий интересы рабочих. По его словам, подрядные организации говорят, что им не выслали деньги. Сейчас парк закрыт на карантин.

В фейсбуке «Острова мечты» говорится, что оплата подрядчикам осуществляется «в срок согласно заключенным договорам по мере выполнения их обязательств по работам и услугам на объекте».

Парк развлечений «Остров мечты» открыли в конце февраля . Общая стоимость проекта не раскрывалась, первая очередь оценивалась в 43 миллиарда рублей, ВТБ открыл кредитную линию на 37 миллиардов.