Китай выделит два миллиарда долларов в течение двух лет на помощь странам, которые пострадали от эпидемии коронавируса

Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на заседании Генассамблеи Всемирной организации здравоохранения. Его слова передает газета People's Daily, China. Он сообщил также, что при сотрудничестве с ООН на территории Китая будет организован глобальный склад и хаб для поставок противоэпидимических средств в нуждающиеся страны. Для их вывоза будет организован зеленый таможенный коридор.
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Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на заседании Генассамблеи Всемирной организации здравоохранения. Его слова передает газета People's Daily, China. Он сообщил также, что при сотрудничестве с ООН на территории Китая будет организован глобальный склад и хаб для поставок противоэпидимических средств в нуждающиеся страны. Для их вывоза будет организован зеленый таможенный коридор.