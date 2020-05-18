Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии которых на фоне коронавируса медики получат страховку

Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку. Ее размер составляет около 70 тысяч рублей, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он напомнил, что в соответствии с указом президента в случае, если болезнь приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут существенно выше.

В пресс-служба правительства уточнили, что в списке заболеваний и осложнений, в том числе, острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени и сепсис.

