Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина

Мэрия уже пообещала разобраться.

Профессор РУДН Ирина Карабулатова уже год не может ходить. У нее нарушены 90 процентов двигательных функций, ослаблен иммунитет, она признана инвалидом первой группы. Недавно у женщины обострился тонзиллит. Москвичка вызвала участкового врача. Медик поставил ей диагноз ОРВИ и предложил подписать постановление о необходимости соблюдать самоизоляцию. Карабулатова согласилась. Но 11 мая ей прислали штраф, рассказала она у себя в Фейсбуке.

Оказывается, жительница не установила приложение «Социальный мониторинг» для отслеживания тех, кто находится на карантине. На свой телефон она установить приложение не смогла. Никто из чиновников, вопреки обещаниям, это не проконтролировал. Замену мэрия не обеспечила. Глава контрольного управления столицы Евгений Данчиков уже пообещал разобраться в ситуации.

Прокуратура города начала проверку после того, как об этом случае рассказали журналисты.