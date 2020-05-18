Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от правительства решить все вопросы с дополнительными выплатами медикам к завтрашнему дню. Мишустин попросил профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам президенту.

Ранее Путин раскритиковал работу чиновников. Он напомнил, что выплаты должны производиться за сам факт работы с больными с коронавирусом.