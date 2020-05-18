Президент Путин поручил федеральным министерствам оказать дополнительную помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом

По мнению президента, тяжелая ситуация в республике объясняется тем, что люди пытаются заниматься самолечением и поздно обращаются к врачам.

В Дагестане положительный результат дают 35% тестов на коронавирус, — сообщила главный санитарный врач Анна Попова.

Наиболее сложная ситуация с коронавирусом в горных аулах, где нет возможности для госпитализации больных и не хватает врачей, — сообщил муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев.

По официальным данным, в Дагестане около 3 с половиной тысяч случаев подтверждения заражения коронавирусом.

По данным министра здравоохранения Дагестана, общее число заразившихся коронавирусом и заболевших пневмонией превышает 13 тысяч человек.