Вице-президент РТС: Биржевые спекуляции на фоне завершения американских фьючерсов не скажутся на цене российской нефти

Биржевые спекуляции на фоне завершения американских фьючерсов не скажутся на цене российской нефти. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин.

«Мы занимаемся нашим внутренним обеспечением нефтепродуктов и от фьючерсов, которые в Америки играют, мы далеки. Это чисто биржевые проблемы тех людей, кто там играет на этой бирже, и, еще раз подчеркну, непосредственно к реальному рынку и обеспечению нефтепродуктами внутри страны это отношения не имеет», — сказал он.

Ранее эксперты предположили, что 19 мая может повториться падение цены американской нефти марки WTI ниже нуля. В этот завершается обращение июньского фьючерса на этот сорт нефти.