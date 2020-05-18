На базе «Ред Вингс» будет создана новая авиакомпания, которая закупит самолеты российского производства, в том числе Сухой СуперДжет-100, — сообщил вице-премьер правительства Юрий Борисов. По его словам, у авиакомпании будут определенные преференции – в частности, субсидирование стоимости билетов на Дальний Восток и в Сибирь.