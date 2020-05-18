Правозащитный центр Всемирного русс. народного собора: Разработка вакцины может привести к бактериологическому оружию

В правозащитном центре Всемирного русского народного собора опасаются, что разработка вакцины от коронавируса может привести к возникновению бактериологического оружия. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

«Действительно, многие люди обеспокоены тем, что может разрабатываться бактериологическое оружие таким образом, что потом у этого будут утечки. Кто-то это делает из научных изображений, кто-то, может быть, не только из научных, но надо выяснить, есть ли такая практика получения искусственных вирусов повышенной убойной силы. Если такая практика есть, надо с ней что-то делать, чтобы подобные пандемии не повторялись», — сказал он.

Р.Силантьев отметил, что утечка вируса из исследовательских лабораторий может произойти, в том числе из-за халатности.

«Кто-то из наилучших соображений проведет соответствующее исследование по борьбе с какой-то группой заболеваний, в том числе, посредством изучения искусственных вирусов, будет допущена утечка по халатности, как это обычно бывает, и мы получим новую пандемию. У нас в стране неоднократно происходили и выбросы радиации по халатности, и штаммов разных болезнетворных микробов с человеческими жертвами», — заключил он.

Правозащитный центр Всемирного русского народного собора обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить обстоятельства возникновения пандемии коронавируса и обратить внимание на сферу производства вакцины.