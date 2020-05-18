СовФед: РФ выступит против проведения расследования в отношении Китая и Всемирной организации здравоохранения

Россия выступит против проведения расследования в отношении Китая и Всемирной организации здравоохранения из-за пандемии коронавируса, утверждают в Совете Федерации. Его инициировала Австралия – десятки других стран, это предложение поддержали.

В Совете Федерации вступились за ВОЗ. Как заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, «сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством. Безусловно, Россия будет выступать против такого рода действий». Матвиенко подчеркнула, что разрушать один из очень важных опорных институтов ни в коем случае нельзя, это очень полезная структура с безупречной репутацией, которая на этапе возникновения коронавируса сделала многое в плане мониторинга ситуации, выработки рекомендаций, координации работы, деятельности ученых, вирусологов, медиков. Матвиенко также заявила о том, что Москва выступит категорически против, цитата, «всяких таких надуманных расследований, голословных обвинений» в отношении Китая – это, по ее словам, попытка переложить ответственность на страну, благодаря которой у остального мира было время подготовиться к эпидемии.

Ряд западных стран обвиняют КНР в умышленном приуменьшения масштаба эпидемии и сокрытии данных о распространении вируса. У многих стран в связи с этим также есть претензии к ВОЗ. Власти Австралии ранее призвали провести расследование происхождения коронавируса, 120 стран эту инициативу поддержали.

Сегодня стартует Всемирная ассамблея здравоохранения. Как ожидается, представители ряда стран вынесут на повестку расследование действий ВОЗ в борьбе с коронавирусом.