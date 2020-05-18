Z Архив новостей новости
5 16 6 1684
15:04, 18 мая 2020

Ситуация с коронавирусом в Дагестане требует дополнительных сил и средств

Ситуация с коронавирусом в Дагестане требует дополнительных сил и средств, — признают в Москве. Этому было посвящено совещание с участием президента. Путин поручил Минобороны развернуть строительство медицинского центра в Дагестане, а Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом.

Путин также призвал мусульман прислушаться к муфтиям и отпраздновать Ураза Байрам дома.

В свою очередь, глава Дагестана Владимир Васильев поблагодарил жителей республики за соблюдение режима изоляции.

Официально число заболевших коронавирусом в Дагестане вплотную приблизилось к 3,5 тысячам человек. Из них почти сотня – за прошедшие сутки. При этом статистика заболеваемости коронавирусом и пневмонией, которую дал республиканский Минздрав, в несколько раз выше данных Оперативного штаба.

Свыше 12,5 тысяч заболевших коронавирусом и «внебольничной пневмонией» с начала эпидемии — именно такое число называл на днях министр здравоохранения Дагестана. Он говорил, что из них от пневмонии без учета коронавируса умерли почти 700 человек. Кроме того, по словам чиновника, как минимум один из этих двух диагнозов был поставлен 40 умершим врачам.

Оба этих показателя также значительно выше официальной статистики смертей от коронавируса в Дагестане. По ним в республике от новой инфекции умерли 29 человек. При этом уже позднее в региональном Минздраве заявили, что далеко не все скончавшиеся врачи умерли именно от коронавируса и пневмонии: как утверждается, у них были и другие диагнозы.
Одновременно на фоне появления противоречивых данных сотрудники дагестанской скорой помощи обратились к президенту Владимиру Путину с жалобой на то, что они не получили надбавки за пациентов с коронавирусом. Республиканская прокуратура уже пообещала проверить эти сообщения.

Дагестан, согласно официальным данным, сейчас занимает 5-е место по заболеваемости коронавирусом в России.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 мая Поздравить…

5 376 6 6605 13.05
Блоги

Сергей Ерженков журналист

О статистике ковида И в этом случае нельзя привычно махнуть рукой на русскую бюрократию — дескать, это она такая нерасторопная и медлила с внесением ковида в перечень заболеваний. Это ВОЗ добавила код для учета пациента с ковидом только 20 апреля…

5 161 6 26684 09:27
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Марс американцы будут осваивать уже без нас Россия и Путин оказались настолько токсичными, что любой примирительный жест в сторону России вызывал резкое и единодушное противостояние демократов и республиканцев Сената и Конгресса, и грозило Трампу серьёзными неприятностями…

5 89 6 15118 15.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Можем повторить? 16 мая 1990 года открылся 1-й Съезд народных депутатов РСФСР. Это важнейшее событие в истории России: на съезде в результате изменения государственного строя родилось новое, демократическое государство…

5 219 6 37750 14.05
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Свобода Вся история XX века в России – это борьба за свободу, ее краткий миг и откат в реакцию. В этом плане 90-е уникальны — это был самый долгий период свободы, открывшей для страны и ее народа огромные перспективы. Сейчас страна снова стоит на развилке…

5 249 6 42754 16.05
Блоги

+ В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами Они записали видеообращение для российского президента Владимира Путина…

5 38 6 7018 17.05
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…

5 122 6 23203 14.05
Новости

Рамзан Кадыров потребовал уволить медиков гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку средств защиты Отметим, что в минувший четверг медики устроили сход в Гудермесе, однако через два дня отказались от претензий и принесли свои извинения…

5 29 6 5565
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Про нацидею, против Путина. (Перемен, мы ждем перемен!!) Восстановление подлинной истории – отмена цензуры, открытие архивов, очищение от советской лжи – позволит вернуть правильное самопонимание, вернет народу субъектность, без чего невозможно выстраивание правильной стратегии будущего…

5 49 6 9822 15.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Победа вопреки Много лет Путин пытается приватизировать Победу, а сейчас появился еще и новый мотив — попытаться с помощью псевдоисторических «разборок» отвлечь общество от обостряющихся проблем национальной экономики…

5 76 6 16077 11.05
Блоги

Письмо Посла России в редакцию британской газеты «Файненшл Таймс» «Я чувствую себя вынужденным выразить несогласие с освещением усилий России по борьбе с пандемией Covid-19 в Financial Times»

5 164 6 35991 16.05
Блоги

МБХ медиа

«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…

5 58 6 12540 11.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Цивилизация со всеми неудобствами О каких супер-ракетах и искусственном интеллекте может идти речь в такой ситуации? О какой «отдельной цивилизации»? В стране, где у многих не то, что отдельного жилья, а своего тёплого сортира нет!..

5 62 6 13864 13:23
Блоги

Алиса Колесова судебный эксперт, клинический психолог

Недетское шоу Почему, когда вам известно, что там за дверью спит не террорист, а простая семья с ребенком, вы ведёте себя, как зверьё?! Ребенок — это что, пустяк?..

5 29 6 7272 13.05
Блоги

Депздрав опроверг заявления о некорректности подсчета смертности от COVID-19 Даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне…

5 62 6 15450 13.05
Блоги

Владимир Осин адвокат

Кого Путин «должен зачистить», устанавливая власть Конституции? Как, показала видеоконференция, слышит Путина и принимает немедленные разумные решения, только Министр обороны – Сергей Шойгу…

5 20 6 5368 16.05

Популярное за неделю

Новости

Рамзан Кадыров потребовал уволить медиков Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку средств защиты Глава Чечни назвал их провокаторами и сказал, что в регионе есть необходимые запасы оборудования, костюмов, масок…

5 24 6 11094
Интервью Разбор полета

Михаил Фаворов гость: Михаил Фаворов профессор , один из крупнейших современных эпидемиологов

А болеть-то все будут. У нас ни у кого нет антител, ребята. Вы дома сидите не потому, что вы думаете, что вы не будете болеть, а просто для того, чтобы не завалить своими телами тяжелых форм больницы…

5 84 6 141548 11.05
#слушать 50:07 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 45 6 42115 12.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Шаг к концу Очередная «великая победа» российского начальства над народом (пока удалось откупиться малой ценой) привела к ослаблению страны…

5 175 6 354472 13.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Страной управляют люди, которые не знают, сколько стоит хлеб Они деньги достают в «тумбочке»: нефтяной, газовой, золотовалютной, какой-то другой. Для них источник денег – это не производство, не труд людей, а «тумбочка»...

5 114 6 196156 14.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8530583
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4489180

Сегодня в эфире