Ситуация с коронавирусом в Дагестане требует дополнительных сил и средств, — признают в Москве. Этому было посвящено совещание с участием президента. Путин поручил Минобороны развернуть строительство медицинского центра в Дагестане, а Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом.

Путин также призвал мусульман прислушаться к муфтиям и отпраздновать Ураза Байрам дома.

В свою очередь, глава Дагестана Владимир Васильев поблагодарил жителей республики за соблюдение режима изоляции.

Официально число заболевших коронавирусом в Дагестане вплотную приблизилось к 3,5 тысячам человек. Из них почти сотня – за прошедшие сутки. При этом статистика заболеваемости коронавирусом и пневмонией, которую дал республиканский Минздрав, в несколько раз выше данных Оперативного штаба.

Свыше 12,5 тысяч заболевших коронавирусом и «внебольничной пневмонией» с начала эпидемии — именно такое число называл на днях министр здравоохранения Дагестана. Он говорил, что из них от пневмонии без учета коронавируса умерли почти 700 человек. Кроме того, по словам чиновника, как минимум один из этих двух диагнозов был поставлен 40 умершим врачам.

Оба этих показателя также значительно выше официальной статистики смертей от коронавируса в Дагестане. По ним в республике от новой инфекции умерли 29 человек. При этом уже позднее в региональном Минздраве заявили, что далеко не все скончавшиеся врачи умерли именно от коронавируса и пневмонии: как утверждается, у них были и другие диагнозы.

Одновременно на фоне появления противоречивых данных сотрудники дагестанской скорой помощи обратились к президенту Владимиру Путину с жалобой на то, что они не получили надбавки за пациентов с коронавирусом. Республиканская прокуратура уже пообещала проверить эти сообщения.

Дагестан, согласно официальным данным, сейчас занимает 5-е место по заболеваемости коронавирусом в России.