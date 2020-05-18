Роспотребнадзор рекомендует авиакомпаниям руководствоваться принципом дистанцирования, продавая половину мест

Роспотребнадзор рекомендует авиакомпаниям руководствоваться принципом социального дистанцирования и продавать на рейсы не больше половины мест. Пассажиры и персонал должны быть обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Также перед полетом им придется измерить температуру. Ранее Росавиация предлагала запретить перемещение по салону во время полета за исключением выхода в туалет.

Из-за пандемии коронавируса Россия с конца марта приостановила регулярное и чартерное сообщение с другими странами. Внутренние перелеты официально не ограничивались, но в апреле пассажиропоток российских авиакомпаний упал почти на 92% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.