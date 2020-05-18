Госпредприятие «Союзплодимпорт» считает неправомерным арест принадлежащих ему водочных товарных знаков на территории Бенилюкса и намерено обжаловать это решение, — сообщили РИА в пресс-службе компании.

По данным голландских СМИ, суд в Нидерландах наложил арест на бренды водки «Столичная» и «Московская». Арест действует на территории Нидерландов, Бельгии и Люксембурга и наложен по иску бывших акционеров ЮКОСа, добивающихся от России выплаты 50-ти миллиардов долларов по решению третейского суда в Гааге от 2014-го года. Суд счел, что российские власти фактически незаконно национализировали компанию. В феврале это решение подтвердил апелляционный суд. Россия опротестовала его в Верховном суде Нидерландов.