Прокуратура проверяет информацию, что москвичка, прикованная к постели, оштрафована за нарушение изоляции

Прокуратура Москвы проверяет информацию о том, что москвичка с инвалидностью 1-й группы, прикованная к постели, оштрафована за нарушение режима изоляции. Глава контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» пообещал разобраться в этой ситуации.