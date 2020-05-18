Прокуратура проверяет информацию, что москвичка, прикованная к постели, оштрафована за нарушение изоляции

Прокуратура Москвы проверяет информацию о том, что москвичка с инвалидностью 1-й группы, прикованная к постели, оштрафована за нарушение режима изоляции. Глава контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» пообещал разобраться в этой ситуации.
2020-05-18T14:34:19+03:00
2020-05-18T14:34:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 18 мая 2020
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