Муниципальный депутат Котов подал иск к Мосгордуме из-за штрафов, которые выписывают за нарушение режима изоляции

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал иск к Мосгордуме из-за штрафов, которые выписывают за нарушение режима изоляции через приложение «Социальный мониторинг». Истец обращает внимание на то, что штрафы выписываются автоматически, в то время как по российским законам необходим протокол по факту совершения административного правонарушения. Лицо, привлекаемое к ответственности, должно быть уведомлено о дате, месте и времени рассмотрения дела.