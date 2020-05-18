Ситуация с коронавирусом в Дагестане обсуждается на встрече президента Путина с руководством республики

Она проводится в режиме видеоконференции. Путин требует максимально быстро решить все вопросы с оснащением медучреждений Дагестана, а также обеспечением тест-системами на коронавирус. Президент также призвал мусульман отметить Ураза-байрам дома.

По официальным данным на 18 мая, в Дагестане выявлено около 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 89 за последние сутки. В субботу Минздрав Дагестана сообщил, что в республике 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции.