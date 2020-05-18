От 6 до 11 лет колонии получили полицейские Татарстана по делу о пытках и доведении задержанного до суицида

Приговор огласил сегодня Нижнекамский городской суд.

За решетку отправились сразу 5 бывших сотрудников УМВД по Нижнекамскому району. Среди них — Начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска Ринат Ахметшин и четверо оперативников. Как сообщает «Зона права», осенью 2017 года полицейские пытками заставили задержанного Ильназа Пиркина взять на себя вину за 47 краж, которых он не совершал. По версии следствия, правоохранители два дня жестоко избивали задержанного и душили противогазом. Пиркин записал ролик с рассказом об издевательствах, после чего совершил самоубийство

Полицейские на этом не остановились. И через неделю после самоубийства силой заставляли двоих жителей Нижнекамска взять на себя вину в смерти Пиркина. А за отказ угрожали убийством.

Позже в деле появился еще один потерпевший — его оперативники душили пакетом и заставляли взять на себя вину за чужое преступление.