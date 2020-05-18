Пляжи санаториев в Сочи откроются 1-го июня при условии соблюдения требований Роспотребнадзора

В местном МЧС говорят, что водолазы сейчас чистят дно моря. Если снимут ограничения, в Сочи будут функционировать почти 200 пляжей.



Россияне этим летом смогут отдохнуть на курортах страны. Как это будет выглядеть, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

На прошлой неделе власти Краснодарского края объявили об открытии с 1-го июня санаториев, которые имеют медицинскую лицензию.

На Украине надеются этим летом открыть пляжный сезон. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сказал, что Минздрав Украины дал согласие после консультаций с эпидемиологами. Они, в свою очередь, утверждают, что морская соль и ультрафиолетовое излучение уничтожает коронавирус. На пляжах будут введены ограничения – в частности, необходимо будет соблюдать дистанцию не менее 2-х метров, а также использовать маску для лица.