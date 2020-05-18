Одна из структур при патриархе Кирилле требует от силовиков выяснить причины появления коронавируса

Обращение направлено в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и ФСБ.

Провести прокурорскую проверку по ряду фактов, изложенных в обращении, просит Правозащитный центр Всемирного русского народного собора. Замглавы собора, бизнесмен Константин Малофеев недавно переболел коронавирусом и обещал инициировать полномасштабное расследование причин пандемии, напоминает Радио Свобода.

В тексте правозащитного центра перечисляются целый ряд заявлений и фактов, распространяющихся среди любителей конспирологии и намекающих на искусственное происхождение COVID-19. В частности упоминается возможность подачи Вашингтоном иска к Пекину за распространение вируса. Несколько раз встречается фамилия Билла Гейтса, который выделял деньги на вакцинацию и исследования.

Во Всемирном русском соборе опасаются централизованной разработки и производства вакцин, а также создания банка генетической информации отдельных этносов, что в случае попадания к злоумышленникам может стать предпосылкой для создания этническо-генетического биологического оружия.

Авторы заявления обеспокоены возможностью умышленного создания коронавируса и злонамеренного распространения как самой инфекции, так и фейковой информации о ней в рунете. Силовики должны проверить изложенные факты.

Генеральная прокуратура ранее заблокировала материалы в интернете об искусственном происхождении коронавируса и чипировании населения под предлогом вакцинации.

Более 120-ти стран, включая Россию, поддержали предложение Австралии и Европейского союза о расследовании источника происхождения глобального распространения коронавируса. На сей счет может быть принята специальная резолюция. В Женеве открылась Всемирная ассамблея здравоохранения.

Расследованием действий ВОЗ в связи с возникновением коронавируса должна заниматься Организация Объединенных Наций. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«ВОЗ – это Организация Объединенных Наций, это ее структура. ООН должно давать оценки, все остальное – это вид со стороны, если хотите. Конечно, с моей точки зрения, действия ВОЗ не были идеальными, и не только в этом случае, но и в ряде других, но иной специализированной организации на эту тему у нас нет», — сказал он.

Сенатор добавил, что при предъявлении претензий к ВОЗ не стоит забывать, что в ее штате превалируют представители западных государств, «которые потом, собственно говоря, оказываются чем-то недовольны». А Климов также напомнил, что еще 2007 году Владимир Путин предлагал большой семерке разработать международную программу по предотвращению опасных инфекционных заболеваний. Инициативу российского президента тогда не поддержали.

Как ожидается, сегодня Всемирная ассамблея здравоохранения начнет расследование действий ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Тщательное расследование источника происхождения и массового распространения вируса поддержали уже более 120 стран, включая Россию.