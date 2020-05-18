Профессор ВШЭ Макаркин: РФ занимает мягкую позицию по поводу расследования действий ВОЗ в связи с возникновением вирус

Россия занимает мягкую позицию по поводу расследования действий ВОЗ в связи с возникновением коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин.

«У России вряд ли будут крупные претензии к Всемирной организации здравоохранения, потому что Россия здесь сгруппировалась с Китаем, а Китай, соответственно, является главным объектом критики со стороны Америки. ВОЗ критикуется американцами как раз за то, что, по мнению США, эта действовала под влиянием Китая, не сообщила вовремя о масштабе пандемии и так далее. Тот вариант, за который выступила Россия – достаточно мягкий вариант, Америка хочет уже расследовать в более жестком формате», — сказал он.

Политолог выразил сомнение, что расследование вскроет «скандальные» подробности возникновения коронавирусной инфекции.

«Возможно, Всемирной организации здравоохранения укажут на то, что она могла бы вести себя более активно, в то же время стоит вопрос об отсутствии таких прецедентов такой пандемии, это может быть своего рода смягчающим обстоятельством», — заключил он.

Как ожидается, сегодня Всемирная ассамблея здравоохранения начнет расследование действий ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Тщательное расследование источника происхождения и массового распространения вируса поддержали уже более 120 стран, включая Россию.