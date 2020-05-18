Из-за пандемии коронавируса Москва заморозила расходы на благоустройство, в том числе по программе «Моя улица», — рассказал «Ведомости» заместитель мэра по экономике Владимир Ефимов. Он уточнил, что речь идет о проектах на 350 миллиардов рублей. Это ремонт дорог, обновление городского наземного транспорта и метро. Как говорят в мэрии, в этом году также планировалось отремонтировать более 40 улиц и набережных и 180 парков и скверов.