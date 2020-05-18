Минобороны перебросило военных медиков и оборудование в Красноярский край, где произошла вспышка коронавируса

Министерство обороны перебросило военных медиков и специальное оборудование в Красноярский край, где произошла вспышка коронавируса на Олимпиадинском ГОКе. Это крупнейшее золоторудное месторождение в России. В поселке Еруда, где живут работники комбината, коронавирусная инфекция подтвердилась почти у 900 человек. В поселке развернут полевой госпиталь.