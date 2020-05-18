Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении семи судей, среди которых двое действующих, — сообщает Высшая квалификационная коллегия судей. В частности, фигурантом уголовного дела может стать бывший председатель Новосибирского областного суда Римма Шатовкина – ее подозревают в превышении должностных полномочий. По данным издания «Тайга инфо», дело может быть связано с событиями двухлетней давности. Шатовкина предупредила губернатора о предстоящем обыске.