27 регионов готовы к постепенному ослаблению ограничений из-за очень низкого прироста заболеваемости коронавирусом

27 российских регионов готовы к постепенному ослаблению ограничений из-за очень низкого прироста заболеваемости коронавирусом, — сообщил премьер-министр Мишустин. По его словам, во всех регионах обязательным остается соблюдение дистанции и ношение масок. Для лиц 65-ти лет ограничения сохраняются в полном объеме.