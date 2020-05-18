Во Франции из-за новых случаев коронавируса закрылись уже несколько десятков школ, ранее вернувшиеся к очным занятиям после ослабления карантина. Смягчать режим в стране начали неделю назад.

Тест на коронавирус выявил заболевание у 11-летнего подростка в частной школе в Ницце. Теперь другим ученикам, а также учителям, контактировавшим с ним, также придется сдать анализ, а учебное заведение пока решили закрыть до конца мая, сообщает телеканал Бэ-эф-эм. Школы и детские сады во Франции начали постепенно возвращаться к работе после 11 мая, когда было объявлено о частичном смягчении карантинных мер. Но около 50 учебных заведений с тех пор закрыли вновь из-за новых случаев заболевания. Так в двух муниципалитетах отменили занятия сразу в нескольких учебных заведениях – вирус выявили у преподавателя и представителя администрации.

С сегодняшнего дня во Франции должны возобновить работу около 4 тысяч школ в наименее пострадавших от эпидемии регионах. При этом учащиеся должны будут соблюдать масочный режим. В ближайшие дни откроются большинство школ в стране, к учебе вернутся более 1,5 миллионов школьников.

Во Франции официально подтверждено более 140 тысяч заражений коронавирусом. Власти предупредили, что в случае ухудшения ситуации страна вернется к жесткому карантину