Госпредприятие «Союзплодимпорт» обжалует арест товарных знаков на водочные бренды «Столичная» и «Московская», так как считает его неправомерным. Об этом передает агентство РИА Новости. Как пишет газета РБК, ареста в Нидерландах двух российских брендов добились бывшие акционеры компании ЮКОС. Вырученные ими деньги должны пойти в счет погашения компенсации в 50 миллиардов долларов.