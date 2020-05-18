В Воронеже волонтер Единой России продала продуктовые наборы

Которые были предназначены для малоимущих семей, пострадавших из-за коронавируса.

Девушка реализовывала продукты в чате жилого комплекса «Цветной бульвар». Скриншот соответствующего объявления был опубликован в паблике «Мой и твой Воронеж». За упаковку сыра и колбасы волонтер просила 100 рублей, за пакетик конфет – 25. Пользователи обратили внимание как на низкие цены, так и на ассортимент, который полностью соответствовал продуктовым наборам, которые волонтеры «Единой России» бесплатно раздавали малоимущим.

В региональном отделении партии заявили, что девушка проработала всего 2 дня . Ее отстранили от волонтерской деятельности сразу же, как только стало известно о происшествии.

Представитель регионального отделения единороссов Виктория Ватутина сообщила, что девушку попросили вернуть продукты. Но та призналась, что большую их часть уже продала.