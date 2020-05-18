Сегодня футбольные клубы итальянской Серии А могут возобновить тренировки

Разрешение на это было получено от властей страны.

К индивидуальным тренировкам футболисты итальянского Чемпионата приступили уже 4 мая. С сегодняшнего дня клубы могут вернуться к командным занятиям.

При этом, сразу 9 клубов Серии А заявили, что не начнут тренировки, если не будет изменен медицинский протокол. Согласно этому документу, если хотя бы у одного футболиста или сотрудника клуба найдут коронавирус, то вся команда отправится на 15-дневный карантин. Итальянские клубы хотят, чтобы это правило действовало по примеру Бундеслиги, где в случае заражения COVID-19 на карантин уйдет только заболевший футболист, а вся команда будут делать тесты, не уходя в изоляцию.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что матчи чемпионата Италии по футболу могут быть возобновлены с 13 июня