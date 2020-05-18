Папа Римский Франциск провел первую публичную мессу после карантина

Богослужение прошло в часовне Иоанна Павла II в день его 100-летия. При этом присутствовало около 30-ти человек. С сегодняшнего дня для посетителей открылся собор Святого Петра в Ватикане. Все, кто в него заходят, должны иметь индивидуальные средства защиты и обязаны соблюдать дистанцию.